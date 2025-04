Netflix tem lucro de US$ 2,89 bi no 1º trimestre e mantém receita para 2025

A Netflix apresentou lucro líquido de US$ 2,89 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um avanço em relação ao ganho de US$ 2,33 bilhões em igual período do ano anterior. O lucro por ação ajustado de US$ 6,61 ficou acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet (US$ 5,67).

Já a receita da empresa foi de US$ 10,54 bilhões nos três meses até março, 12,5% maior do que em relação ao mesmo período de 2024 e acima das projeções da FacSet de US$ 10,50 bilhões.

O relatório do primeiro trimestre marcou a primeira vez que a empresa não revelou os números de assinantes. Em vez disso, ela quer que os investidores se concentrem na receita e na margem operacional. A Netflix encerrou 2024 com 301,6 milhões de assinantes em todo o mundo.