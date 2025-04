O que abre na Sexta-Feira Santa e Tiradentes? Veja o funcionamento do INSS, bancos e Correios

A recomendação é a de antecipar o pagamento de tributos. No caso de boletos com código de barras, a dica é utilizar os canais digitais e telefônicos dos bancos para agendar o pagamento na data indicada, mesmo que caia em algum dos dias do feriadão.

Correios

As agências dos Correios ficarão fechadas na sexta-feira e na segunda-feira. No sábado, as agências que já funcionam neste dia estarão abertas. No domingo, todas as agências estarão fechadas, como de costume.

INSS

As agências do INSS estarão fechadas na sexta e na segunda-feira. Nesses dias, também não haverá o atendimento humano da Central Telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas. No sábado, no entanto, a Central estará funcionando normalmente.

O INSS informa que o atendimento eletrônico é realizado 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.