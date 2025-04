Peru abre mercado para óleo de aves do Brasil

O Peru autorizou a entrada de óleo de aves do Brasil. O insumo é usado na alimentação animal. Segundo o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta, a negociação para o certificado sanitário foi concluída nesta quinta-feira, 17. "Com população de 34 milhões de habitantes e pecuária em constante expansão, o Peru tem demanda crescente por insumos voltados à nutrição animal", destacaram as pastas.

O Brasil exportou US$ 755 milhões em produtos agropecuários para o Peru em 2024, sobretudo de produtos florestais, carne de frango, cereais, óleo de soja e café.

No ano, o País acumula 49 aberturas de mercado para produtos agropecuários nacionais.