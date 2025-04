Petróleo ajuda Ibovespa a ter ganhos na sessão e na semana

O Ibovespa se segurou no nível dos 129 mil pontos nesta tarde, apoiado na valorização de 3% do petróleo e na expectativa de negociações entre Estados Unidos e China. A sessão foi de liquidez reduzida por conta da véspera do feriado, mas o vencimento de opções sobre ações ajudou a segurar o fluxo financeiro próximo da média. Na semana mais curta, a Bolsa acumulou valorização de 1,54%, apesar de ainda recuar 0,47% no mês de abril.

O Ministério do Comércio da China disse que segue aberto ao diálogo com os EUA, com base no "respeito mútuo". Em resposta, o presidente Donald Trump disse acreditar que fará "um bom acordo" com Pequim.

A possibilidade de arrefecimento das tensões comerciais, com sinalizações que são "importantíssimas", ajudou no apetite para a Bolsa nesta quinta-feira, segundo o analista Matheus Spiess, da Empiricus Research. Ele enfatiza, contudo, que boa parte da alta também está relacionada ao desempenho dos "pesos pesados" no interior do Ibovespa, como Petrobras (ON +2,57%, PN +1,92%), na esteira do avanço da commodity.