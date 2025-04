Preço do frete cai 0,54% em março e deve ceder mais em abril, aponta Edenred Repom

O preço médio do frete em março foi de R$ 7,35 por quilômetro rodado no País, uma queda de 0,54% ante fevereiro, segundo análise do Índice de Frete Edenred Repom (IFR). Este é o primeiro recuo no preço médio registrado pelo IFR desde novembro de 2024, informou a Edenred Repom.

"Apesar de observados fatores que costumam pressionar o valor do frete para cima, como o aumento do piso da tabela de frete e o início da safra, o IFR observou um leve recuo em março. Embora a desaceleração do setor industrial tenha um impacto mais significativo na indústria de transformação, é importante notar que as commodities continuam apresentando resultados positivos", avaliou em nota o diretor da Edenred Repom, Vinicios Fernandes.

Ainda segundo Fernandes, o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) apontou leve queda no preço do diesel nos postos no mês de março, na comparação com fevereiro, fator que também pode ter contribuído para aliviar os custos operacionais e impactado os valores praticados no transporte rodoviário. Nos meses seguintes, a evolução do preço do frete seguirá vinculada a uma combinação de variáveis econômicas, afirmou a companhia.