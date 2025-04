Produção de petróleo da União cai 1,5% em fevereiro, para 131,4 mil bpd, informa PPSA

A produção de petróleo da União em fevereiro caiu 1,5%, para 131,4 mil barris por dia (bpd), considerando os oito contratos de Partilha de Produção e os Acordos de Individualização da Produção (AIPs) das áreas não contratadas de Atapu, Mero e Tupi, informou hoje a Pré-sal Petróleo (PPSA), administradora dos contratos governamentais.

Segundo a PPSA, a queda se deve a um mecanismo contratual, previsto nos leilões dos volumes excedentes da cessão onerosa, que permite à empresa contratada recuperar, com parte da produção, diferenças de valores adicionais pagos à União, caso o valor do preço do Brent seja superior ao inicialmente estimado.

O campo de Mero segue como o maior produtor de petróleo da União, respondendo por 64% do total. Somando todos os campos, a produção total dos contratos de Partilha de Produção foi de 1,19 milhão de bpd, resultado 4% maior do que o registrado em janeiro, em função da melhoria na eficiência operacional de Búzios, informou a PPSA. O campo é o maior produtor do regime de Partilha, com 517,76 mil bpd, seguido de Mero, com 429,2 mil bpd.