Revolut lança no Brasil cartão de débito e conta remunerada em reais

"Enquanto os benefícios premium tradicionalmente estão atrelados aos cartões de crédito, na Revolut eles também fazem parte dos cartões de débito. O diferencial é que o cliente escolhe ficar com a gente porque entregamos valor real, sem depender de linhas de crédito", diz em nota o CEO da fintech no Brasil, Glauber Mota.

Além disso, o banco digital terá uma remuneração em reais, com rendimento de 100% do CDI, liquidez imediata e isenção de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O lançamento complementa a conta local do Revolut, que tem Pix e pagamentos por boleto.

Outra funcionalidade é a conta para menores de 18 anos, disponível a partir dos 6 anos de idade, e gerenciada pelos pais e responsáveis. O menor não precisa ter um celular para utilizá-la, apenas o cartão.

Por fim, o Revolut começou em abril os testes do primeiro cartão de crédito oferecido no Brasil, com bandeira Visa. Inicialmente, o cartão poderá ser solicitado mediante convite por um grupo de usuários, e a primeira versão terá isenção de anuidade. A partir do amadurecimento da oferta, virão novas versões.

Inicialmente, o Revolut oferecia no Brasil uma conta global com moedas internacionais, mas já ambicionava expandir a oferta no País.

"Sabemos do enorme potencial do Brasil para a Revolut: é um País de dimensões continentais, com uma população cada vez mais conectada, que viaja, investe no exterior e busca soluções financeiras premium, além de todos os serviços financeiros no Brasil", afirma Mota.