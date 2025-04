Secretário do Tesouro do EUA vê negociações com o Japão em direção 'altamente satisfatória'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que as negociações para um acordo sobre as tarifas com o Japão "estão caminhando em uma direção altamente satisfatória", em publicação no X, nesta quinta-feira, 17.

"Com muitos agradecimentos ao presidente dos EUA, Donald Trump, por ser o anfitrião das conversas muito produtivas e nos colocar no caminho para o melhor acordo possível para o povo americano", acrescentou o secretário, ao mencionar que espera mais conversas positivas com "amigos do Japão" em breve.

O comentário de Bessent acontece após a visita do ministro de Política Econômica e Fiscal e principal negociador do Japão, Ryosei Akazawa, em Washington.