Seguradoras arrecadam R$ 70,77 bi no 1º bimestre, alta de 3,6% em um ano, diz Susep

O setor de seguros arrecadou R$ 70,77 bilhões no primeiro bimestre deste ano, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep). O volume é 3,6% maior que o observado no mesmo intervalo de 2024, de acordo com a autarquia.

A Susep alterou a maneira de divulgar os boletins estatísticos do setor. Agora, o órgão regulador divide a arrecadação entre seguros, o que inclui danos e pessoas; produtos de acumulação, que englobam toda a previdência privada, inclusive VGBL; e capitalização.

De acordo com a autarquia, a mudança alinha os dados mensais a outras bases da Susep, como o painel de inteligência do setor, que separa os segmentos de atuação da mesma forma.