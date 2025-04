Taxas de juros curtas sobem e longas cedem na sessão, mas têm queda generalizada na semana

Os juros futuros fecharam o dia sem direção única, com as taxas curtas mostrando viés de alta e as demais em queda, com a curva perdendo inclinação. A liquidez seguiu abaixo do padrão, refletindo a falta de apetite na montagem de posições antes do feriado prolongado. Com os juros dos Treasuries subindo de um lado e o dólar caindo, de outro, as taxas locais estiveram em boa medida a mercê de fatores técnicos relacionados ao grande leilão de prefixados do Tesouro.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,775%, de 14,730% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 subia a 14,23%, de 14,19%. A taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,97% (de 14,00%) ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2029 recuou de 14,11% para 14,06%.

Na semana, a curva também perdeu inclinação, com recuo em todas as taxas, mais acentuado nos vencimentos longos, uma vez amplificados os temores com a recessão global, que, se confirmada, tende a deprimir os preços de commodities e a estimular um alívio na política monetária dos principais bancos centrais.