Trump: China entrou em contato conosco desde as tarifas de 145%

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 17, que Pequim entrou em contato com os EUA após a aplicação de tarifas de 145% sobre importações chinesas.

Em entrevista aos repórteres na Casa Branca, o republicano não informou em que etapa estão as negociações e com quem ele conversou, mas que é "bastante óbvio que o presidente chinês Xi entrou em contato conosco". Segundo ele, há "muito tempo" para realizar as conversações.

O Ministério do Comércio da China afirmou nesta quinta-feira que tem mantido comunicação de nível operacional com seus homólogos dos EUA e permanece aberto ao diálogo com base no "respeito mútuo".