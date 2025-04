Trump destaca avanços em negociações tarifárias e mira novos acordos comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 17, que as negociações tarifárias com outros países têm avançado de forma positiva. Ele ressaltou ainda o interesse internacional em firmar acordos. "Outros países querem fazer acordos sobre tarifas mais do que eu quero", disse, em entrevista coletiva na Casa Branca após se reunir com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. "Se os países não quiserem negociar tarifas, nós negociaremos por eles."

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, confirmou que as conversas nessa frente estão ganhando ritmo.

Segundo ele, a Coreia do Sul será o foco na próxima semana, com a Índia entrando na pauta em breve. Ele disse ainda que já há interlocução com a União Europeia e que o foco atual do governo são as 15 maiores economias do mundo.