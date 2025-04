Trump 'exige' corte imediato de juros nos EUA e volta a atacar Powell: 'Ele é terrível'

Também criticou a atual condução da política monetária: "As taxas de juros subiram muito. Elas deveriam cair imediatamente."

Em tom de descontentamento, Trump acusou Powell de ser "muito 'político'" e afirmou que o presidente do Fed "é terrível".

O republicano ainda questionou a capacidade técnica dos dirigentes da instituição, dizendo que "não são muito inteligentes".

Trump argumentou que a inflação já está sob controle e voltou a pressionar por um corte nos juros: "Powell precisa cortar juros, não temos mais inflação no país."

Ele ainda comparou a postura do Fed com a do Banco Central Europeu (BCE), que anunciou um corte de juros no período da manhã: "Isso nos deixa em desvantagem", disse.

Apesar das críticas, Trump elogiou o desempenho geral da economia norte-americana: "Tirando as taxas de juros, tudo no nosso país está indo bem."