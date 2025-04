Há espaço para cortar juros, mas em ritmo gradual para controlar inflação, diz dirigente do Fed

Contudo, este não é o cenário base de Daly. "Economia dos EUA está caminhando para onde gostaríamos, mas o riscos de alta para a inflação estão crescendo", alertou. "Minha reação dependerá do progresso que vamos ter na inflação."

A dirigente reiterou que o apropriado será um processo gradual de redução dos juros a partir do final deste ano, para evitar apertar demais a economia, caso a inflação continue próxima de 2% e a economia em bom desempenho. "Só temos uma promessa, que é garantir a estabilidade de preços", lembrou. "Ter uma política monetária restritiva agora para controlar a inflação não significa que será assim para sempre."

Daly reforçou que o escopo, a magnitude e o timing do reequilíbrio do comércio global provocado pelas tarifas do governo Trump e seus eventuais impactos terão papel importante nesta decisão.

Tarifas

A presidente do Federal Reserve de São Francisco apontou que a volatilidade dos mercados financeiros globais era esperada e acontece de maneira "ordenada", refletindo apenas uma tentativa dos investidores de "se adaptarem e digerirem todas as mudanças recentes" nas políticas dos EUA.

"Estamos vendo uma ampla renegociação do comércio ao redor do mundo, que poderá mudar fluxos e a forma como as pessoas investem", disse ela, no painel de discussão na Universidade de Berkeley. "Quando soubermos onde as novas políticas vão parar, será mais fácil calcular o impacto. Não é possível fazer isso com incerteza."