Lírio Parisotto desiste de ocupar cadeira no Conselho de Administração da Hypera

A Hypera confirmou a desistência do empresário Lírio Parisotto de concorrer a uma vaga no Conselho de Administração da empresa. O acionista Geração L. PAR - fundo de investimento do próprio empresário - já havia comunicado que o executivo não iria mais concorrer ao posto no início de abril.

A decisão, na época, foi tomada após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) suspender os direitos políticos da EMS na Hypera até a conclusão da análise sobre a legalidade da participação do Grupo NC (controlador da EMS) na concorrente.

Contudo, na última quarta-feira, Parisotto voltou atrás e pediu a retirada da desistência da sua candidatura. Agora, tudo voltou à decisão inicial e a companhia recebeu novamente a confirmação da desistência, com uma carta assinada pelos representantes legais da gestora do fundo.