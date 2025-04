Fávaro apresenta a Lula propostas para ampliação do Sisbi-Poa

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, apresentou no início da semana para o presidente Luíz Inácio Lula da Silva medidas para ampliação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). Em reunião com o chefe do Executivo, Fávaro citou a possibilidade da participação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na capacitação aos produtores por meio de parceria técnica. O objetivo é impulsionar o Sisbi-Poa, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast Agro.

A ideia do ministério é ampliar o alcance do Sisbi-Poa nos municípios brasileiros e avançar no número de estabelecimentos cadastrados, de acordo com os interlocutores. O Sisbi-Poa concede o selo nacional a produtos pecuários que atendam aos requisitos de sanidade e manipulação. A meta da pasta é que até o fim do ano 1,8 mil municípios façam a adesão ao Sisbi-Poa, ante os atuais 970. Esse número já avançou contra 380 municípios do reportados no início de 2023. Em março, o governo federal havia anunciado a meta de aumentar a aplicação do sistema de vigilância para 3 mil municípios ao fim de 2026.

A ampliação do Sisbi-Poa integra também as medidas do governo para enfrentamento da inflação de alimentos. A avaliação de técnicos é que o maior número de produtos aptos a serem comercializados em todo o País amplia a oferta nacional destes itens, contribuindo para contenção dos preços.