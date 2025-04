Coreia do Sul negociará tarifas com EUA nesta semana  

Coreia do Sul e Estados Unidos terão encontros bilaterais para negociações tarifárias nesta semana. O ministro da Indústria e do Comércio da Coreia do Sul, Ahn Duk-geun, e o ministro das Finanças, Choi Sang-mok, estarão em Washington para iniciar as negociações comerciais com o governo dos Estados Unidos em relação à aplicação de tarifas sobre produtos importados, segundo a agência de notícias Yonhap, citando informações do governo local.

Nos Estados Unidos, as autoridades coreanas devem se reunir com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o Representante Comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, conforme apurou a Yonhap.

As negociações foram propostas pelo governo norte-americano, disse a Yonhap mencionando informações do governo coreano.