Processos que pedem vínculo de emprego, como na 'pejotização', crescem 57% em 2024

"O Poder Judiciário não está alinhado. Nós notamos uma clara divergência", aponta o advogado trabalhista e empresarial Antonio Vasconcellos Junior, sócio fundador do AVJ Advogados. Para ele, a suspensão determinada pelo STF tem como ponto positivo a preservação da segurança jurídica em meio a posições conflitantes.

Mas o advogado aponta que a decisão cria problemas para as partes envolvidas - tanto para os trabalhadores, que deverão esperar o desfecho dos processos por tempo indeterminado, quanto para as empresas, que terão suas dívidas corrigidas pela taxa Selic, atualmente em 14,25% ao ano.

Advogados também relatam preocupações com o esvaziamento das competências da Justiça do Trabalho para analisar as ações caso a caso. Ao julgar o tema com repercussão geral, o Supremo deve definir uma tese que vai uniformizar o entendimento para todo o Judiciário. A expectativa é que isso diminua o espaço de ação de juízes trabalhistas.

Mauricio Corrêa da Veiga, sócio do Corrêa da Veiga Advogados, pondera que há "relutância" de alguns tribunais em seguir as determinações do STF, mas destaca que a "competência para avaliar a existência de fraude na contratação ou a existência de uma relação de trabalho, diferente da de emprego, jamais pode ser afastada da Justiça do Trabalho".

Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em fevereiro de 2024, o ministro Gilmar Mendes disse que a Justiça do Trabalho é uma "peculiaridade brasileira" e defendeu que o esvaziamento de competências desse ramo "não é por culpa do Supremo, a vida mudou, as relações de trabalho mudaram".

Cleber Venditti, sócio do Mattos Filho e Professor de Direito do Trabalho do Insper, destaca que diversos precedentes do STF afirmam que "não há como se declarar o reconhecimento do vínculo de emprego quando houver um contrato empresarial válido e devidamente assinado entre as partes, especialmente quando uma das partes for uma pessoa física de alto grau de intelecto e de ganhos financeiros consideráveis". Para ele, a suspensão dos processos é consequência da "recalcitrância da Justiça do Trabalho em reconhecer" esses precedentes.