Silveira encontra executivos da Huawei e discute tecnologias de armazenamento de energia

Em viagem à China, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu neste domingo, 20, com executivos da Huawei para, segundo a pasta, discutir o uso de tecnologias de armazenamento de energia, especialmente baterias, no setor energético do Brasil. Entre os executivos estavam o diretor-presidente da Digital Power, Hou Jinlong, e a chefe do setor de Petróleo e Gás da Huawei Enterprise BG, B.A. Li Yangming, que apresentaram a Silveira também carregadores ultrarrápidos para veículos elétricos e sistemas fotovoltaicos inteligentes.

"Durante a reunião [...] foram discutidas soluções tecnológicas de última geração, como os sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS, na sigla em inglês)", disse o MME em nota.

Silveira afirmou que o ministério quer "impulsionar parcerias que ajudem a tornar o sistema elétrico brasileiro mais moderno, limpo e eficiente, com destaque para o papel das baterias na estabilidade e confiabilidade da nossa matriz".