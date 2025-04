BRF anuncia nova fábrica de alimentos na Arábia Saudita com investimento de US$ 160 mi

A expectativa é de que a operação gere mais de 500 empregos diretos na região e contará, inicialmente, com matéria-prima brasileira.

O cronograma de investimento tem execução planejada para 2025 e 2026 com desembolso de aproximadamente US$ 63 milhões em 2025 e US$ 98 milhões em 2026.

O anúncio ocorre poucos meses após a BRF estrear oficialmente na produção de frango halal na Arábia Saudita. "Jeddah é a segunda maior cidade da Arábia Saudita e sua localização estratégica permite melhor acesso ao mercado consumidor e aos parceiros comerciais. Estamos muito atentos às oportunidades no país", afirma Marquinhos Molina, CEO da BRF Arábia.