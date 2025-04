China adverte países contra acordos comerciais com EUA que prejudiquem Pequim

A China alertou países contra a realização de acordos comerciais com os Estados Unidos que possam prejudicar seus interesses. "A China se opõe firmemente a qualquer nação que feche um acordo às custas dos interesses da China", afirmou o Ministério do Comércio nesta segunda-feira, 21, acrescentando que responderá "com determinação" com contramedidas recíprocas caso tal situação ocorra.

O ministério também declarou que a China está disposta a fortalecer a solidariedade e a coordenação com todas as partes, trabalhar em conjunto para enfrentar desafios e se opor ao bullying unilateral.

A declaração do Ministério do Comércio foi feita num momento em que dezenas de países buscam reduções ou isenções das tarifas comerciais impostas pelos EUA. As chamadas tarifas recíprocas foram suspensas por 90 dias no início deste mês para todos os países - exceto a China, que respondeu com tarifas retaliatórias.