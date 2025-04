EWZ tem queda muito mais suave que NY; principais ADRs caem

No setor corporativo, o destaque de queda ficou para a Petrobras, que acompanhou o recuo do preço do petróleo. O recibo depositário americano (ADR) da estatal referente ao papel ON caiu 0,95% e o que espelha a PN baixou 1,11%. O ADR da Embraer perdeu 3,40% e o do Bradesco cedeu 0,49%.

Na contramão, o ADR do Itaú Unibanco avançou 0,53% e o da Vale subiu 0,11%.