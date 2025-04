Explosão em plataforma da Petrobras deixa 11 feridos, afirma Sindipetro

Cerca de 11 trabalhadores teriam ficado feridos num incêndio com explosão em uma plataforma da Petrobras na manhã desta segunda-feira, 21, segundo informações do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF).

Uma das vítimas precisou ser resgatada pelo mar. O acidente ocorreu na plataforma Cherne 1, conhecida como PCH-1, operada pela Petrobras na Bacia de Campos, no Norte Fluminense. De acordo com informações do sindicato, o trabalhador foi resgatado com vida por uma embarcação local, apresentando queimaduras, mas consciente.

Os feridos foram encaminhados para uma unidade de emergência em saúde em Macaé. De acordo com o sindicato, a própria petroleira teria comunicado sobre o acidente ocorrido às 7h25 e que foi controlado por volta das 11h25.