Na China, taxas de juros de referência ficam inalteradas, mas cortes são esperados este ano

As taxas de empréstimo de referência da China permaneceram inalteradas neste mês, com os formuladores de política monetária provavelmente aguardando os desdobramentos da guerra comercial com os Estados Unidos antes de tomar novas medidas para estimular a economia. A taxa de empréstimo para um ano foi mantida em 3,1%, enquanto a taxa para cinco anos permaneceu em 3,6%, informou o Banco do Povo da China (PBoC) nesta segunda-feira, 21.

Embora a pressão provocada pelas tarifas e a inflação persistentemente baixa deem margem para uma flexibilização da política monetária, a manutenção das taxas já era amplamente esperada, já que o banco central não alterou suas taxas principais - o que normalmente indica que as LPRs (taxas de referência de empréstimo), ligadas a diversos financiamentos habitacionais, corporativos e imobiliários, continuarão estáveis.

Contudo, muitos economistas preveem novos cortes na política monetária ainda este ano, à medida que as tarifas dos EUA comecem a pesar sobre a economia chinesa. Fonte: Dow Jones Newswires