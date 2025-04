Petróleo fecha em queda de 2,50%, com temor por tarifas, Irã e independência do Fed

O petróleo fechou em queda de quase 3% nesta segunda-feira, 21, em sessão de liquidez reduzida com mercados fechados na Europa devido a feriado prolongado de Páscoa. Pesou sobre o sentimento do mercado a fuga de ativos de risco em Nova York, ante temores pela guerra comercial entre EUA e China e ameaças à independência do Federal Reserve (Fed). Há também perspectivas de aumento da oferta.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do petróleo WTI para junho fechou em baixa de 2,50% (US$ 1,60), a US$ 62,41 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), também caiu 2,50% (US$ 1,70), a US$ 66,26 o barril.

Os preços do petróleo devolveram os ganhos obtidos no breve rali registrado antes do feriado da Páscoa, conforme acumulam preocupações com o comércio e o crescimento econômico global, além de pressão do mercado acionário instável nos EUA, aponta o analista Phil Flynn, do Price Futures Group, em nota.