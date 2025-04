Tarifas de Trump já afetam exportações, mostram dados preliminares da Coreia do Sul

Os efeitos das novas tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, estão começando a ser sentidos em todo o mundo, de acordo com dados preliminares do comércio da Coreia do Sul. A divulgação dos dados se dá enquanto o governo de Seul se prepara para iniciar as negociações com Washington nesta semana, diante da tarifa recíproca de 25% sobre a Coreia do Sul. A medida foi suspensa por 90 dias.

As exportações da quarta maior economia da Ásia caíram 5,2% nos primeiros 20 dias de abril deste ano em comparação ao mesmo período no ano anterior, de acordo com dados da alfândega da Coreia do Sul divulgados nesta segunda-feira, antes dos números completos do comércio mensal, que serão divulgados na próxima semana. As importações despencaram 12%, levando a um déficit comercial, mostraram os números preliminares.

Os primeiros indicadores da Coreia do Sul, sinalizando a saúde do comércio global, sugerem que as tarifas americanas estão começando a prejudicar o comércio internacional, com seu impacto agora sentido no país e em outros lugares, afirmou Min Joo Kang, economista sênior do banco holandês ING, em nota. "Avaliamos que a guerra tarifária entre Estados Unidos e China está afetando negativamente as tendências de exportação da Ásia em geral", disse Kang.