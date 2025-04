Aneel: Tili pede vista em processo de renovação contratual da EDP Espírito Santo

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Ricardo Tili pediu vista no processo de renovação contratual da EDP Espírito Santo, o primeiro de uma leva de 19 concessionárias que terão mais 30 anos de contrato no setor de distribuição de energia elétrica. Ele disse que a análise sobre o processo da EDP Espírito Santo será feita com urgência.

Já foi concluído que a EDP ES cumpre os requisitos relacionados ao critério de continuidade do fornecimento. A área técnica também concluiu que a concessionária cumpre os requisitos relacionados ao critério de gestão econômico-financeira.

O diretor Fernando Mosna havia pedido vista no processo de renovação contratual da EDP Espírito Santo no início do mês, após entender que o tema mereceria melhor análise. Na apresentação do voto-vista nesta terça-feira ele votou pela aprovação do processo de renovação, com dois novos encaminhamentos.