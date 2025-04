Bolsas da Ásia fecham mistas, sob pressão após tombo de NY com ataques de Trump ao Fed

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/04/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, pressionadas após novas críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, ao chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, derrubarem Wall Street ontem.

O índice japonês Nikkei caiu 0,17% em Tóquio, a 34.220,60 pontos, sob o peso de ações de eletrônicos e da indústria de máquinas, enquanto o sul-coreano Kospi teve perda marginal de 0,07% em Seul, a 2.486,64 pontos e o Taiex apresentou queda de 1,64% em Taiwan, a 18.793,43 pontos.