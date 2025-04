Bolsas da Europa fecham em alta após feriado beneficiadas por redirecionamento de fluxo

As bolsas europeias retornaram do feriado em tom positivo, após as perdas iniciais, seguindo a alta das ações nos Estados Unidos. O Bank of America destaca que os investidores estão redirecionando recursos de ativos americanos para ações europeias, à medida que a confiança na "excepcionalidade" dos EUA enfraquece, devido à incerteza sobre tarifas e disputas comerciais.

O CAC 40, em Paris, avançou 0,56%, aos 7.326,47 pontos, fechando na máxima do dia, enquanto o Ibex 35, em Madri, subiu 0,72%, aos 13.010,60,80 pontos. O PSI 20, de Lisboa, teve alta de 1,40%, aos 6.830,25 pontos, também na máxima do dia. Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,09%, a 35.947,89 pontos, também atingindo o pico do dia. O DAX, da Bolsa de Frankfurt, avançou 0,41%, a 21.293,53 pontos. Em Londres, o FTSE 100 ganhou 0,64%, aos 8.328,60 pontos. Os dados são preliminares.

Além disso, os investidores estão atentos aos ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, à independência do Federal Reserve (Fed) e à escalada da guerra comercial. Autoridades do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) defenderam a autonomia do Fed, alertaram sobre o aumento da volatilidade e das incertezas nos mercados financeiros globais.