Bolsas de NY fecham em alta com balanços e sinais de progresso nas negociações com Pequim

As bolsas de Nova York fecharam com forte valorização nesta terça-feira, 22, após noticia de que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, teria afirmado que o impasse tarifário com a China é insustentável. A Casa Branca sinalizou progresso nas negociações com Pequim. Ontem, as bolsas despencaram com preocupações sobre a guerra comercial e ameaças de Donald Trump ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. A sessão foi marcado pela defesa da independência de bancos centrais.

O Dow Jones subiu 2,66%, aos 39.186,98 pontos; o S&P 500 avançou 2,51%, aos 5.287,76 pontos; e o Nasdaq teve alta de 2,71%, aos 16.300,42 pontos. Os dados são preliminares.

Após o tombo da véspera, os índices abriram o dia em alta a e ganharam força ao longo da sessão, à medida que investidores reagiam a balanços positivos e deixavam temporariamente de lado as preocupações com as últimas críticas de Trump a Powell.