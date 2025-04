Casa Branca sobre tarifas: está havendo progresso em negociações com a China

A secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira que está havendo progresso nas negociações de tarifas com a China e que a "a bola está se movendo na direção certa".

Segundo ela, a equipe comercial do presidente Donald Trump se reunirá com 34 países nesta semana, e 18 propostas já estão no papel para acordos comerciais.

Perguntada em coletiva de imprensa sobre o sobre o fim ou a continuidade de pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas, Leavitt disse para os repórteres voltarem com a pergunta em julho (fim do prazo).