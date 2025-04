Dólar cai 1,30% com commodities e apetite externo ao risco

Mesmo sem sinais de trégua por parte de Trump, houve melhora do apetite ao risco, com uma recuperação das bolsas em Nova York, que exibiram ganhos de mais de 2%. Tradicional refúgio ao risco, o ouro, que renovou recorde histórico ontem, hoje recuou. À tarde, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o impasse tarifário com a China era insustentável e que espera um arrefecimento das tensões, segundo a Bloomberg.

Com mínima a R$ 5,7184 à tarde, o dólar à vista encerrou o pregão em queda de 1,30%, a R$ 5,7284 - menor valor de fechamento desde 3 de abril (R$ 5,6281), sessão seguinte ao anúncio do tarifaço pelos EUA, chamado por Trump de "Dia da Libertação". Apesar do tombo de hoje, o dólar ainda apresenta leve alta no mês (0,40%).

O economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, afirma que, apesar do enfraquecimento da moeda americana ontem, o real poderia ter sofrido, caso o mercado local estivesse aberto, com o aumento da aversão ao risco diante do acirramento das críticas de Trump a Powell.

Enquanto o presidente do Fed alerta que o tarifaço aumenta a incerteza e pode pressionar a inflação, o que sugere uma postura mais cautelosa na gestão da política monetária, Trump exige corte de juros, acusa Powell de ter viés político e o ameaça com demissão, apesar da independência legal do Fed.

"Ontem, vimos uma busca maior por proteção. Investidores abandonaram o dólar e compraram ouro com essa tensão entre Trump e o Fed. Hoje, os mercados mostram uma certa recuperação do apetite ao risco, o que é bom para divisas emergentes", afirma Velloni, ressaltando que o Brasil pode se beneficiar de aumento de exportação de commodities agrícolas, como soja e milho, para a China diante do tarifaço de Trump. "Vemos agora um cenário em que as economias e moedas emergentes podem ser puxadas pela China".

O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse hoje que Powell faz um "ótimo trabalho" e que as decisões do BC americano são técnicas. Kashkari afirmou que é cedo para julgar qual será a trajetória da política monetária, mas ressaltou a importância de manter as expectativas de inflação ancoradas.