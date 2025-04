Dólar recua com commodities fortes; investidor acompanha tarifas e Fed

No boletim de mercado Focus, a mediana para a inflação suavizada nos próximos 12 meses caiu pela décima semana consecutiva, de 5,01% para 4,95%.

No radar do mercado financeiro, estão o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado às 10 horas. No mesmo horário, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga relatório sobre as perspectivas econômicas. Em seguida, o Tesouro faz leilões de NTN-B e LFT (11h).

Nos EUA, o representante de Comércio (USTR), Jamieson Greer, anunciou a finalização dos termos para um "roteiro" de negociações comerciais entre EUA e Índia.

No setor corporativo, a Verizon registrou lucro líquido de US$ 4,98 bilhões no 1º trimestre de 2025, alta de 5,5% em relação ao mesmo período de 2024. O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,19, superando a expectativa dos analistas, de US$ 1,15.

Já a 3M teve lucro ajustado por ação de US$ 1,88 no primeiro trimestre de 2025, maior do que o ganho de US$ 1,71 apurado em igual período do ano passado. O resultado da multinacional americana superou o consenso de analistas compilados pela FactSet, de US$ 1,77 por ação.

Às 9h41, dólar recuava 0,43% aos R$ 5,7790.