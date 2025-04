Farsul estima prejuízo de R$ 106,6 bi a produtores rurais gaúchos por perdas de 2020 a 2024

A Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul) calcula que produtores rurais gaúchos tenham acumulado prejuízo de R$ 106,6 bilhões com perdas na produção agropecuária por eventos climáticos adversos de 2020 a 2024.

Considerando o agronegócio gaúcho como um todo, o prejuízo chega a R$ 319 bilhões no Estado, aproximadamente metade do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul.

Os números foram apresentados pelo presidente da Farsul, Gedeão Pereira, em audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados sobre os impactos da estiagem que afetou o Estado na tarde desta terça-feira, 22.