Galípolo diz que há unanimidade de que é preciso atualizar arcabouços do BC

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Galípolo tem conversado sobre a autonomia financeira e orçamentária do BC com o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), e com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA). A PEC 65 está parada na CCJ desde o ano passado, depois de manobras do governo Lula para impedir sua votação.

Galípolo defendeu, ainda, a importância de "escapar de uma polarização" dentro do BC.

Nesta terça-feira, duas organizações de servidores do BC - o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) e a Associação Nacional dos Auditores do Banco Central (ANBCB) - enviaram representantes para acompanhar a CAE. Os filiados ao Sinal usam camisetas com os dizeres "Não à PEC 65" em um fundo vermelho, e os representantes da ANBCB usam adesivos verdes dizendo "A favor da PEC 65."