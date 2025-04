Galípolo: é possível importar desinflação com desaceleração global, mas incerteza é elevada

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira que a revisão da projeção de crescimento global feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), na esteira da guerra tarifária, já mostra alguns desdobramentos possíveis para o ano em função do cenário dos Estados Unidos. A afirmação foi realizada em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal.

Ele disse que há interpretações possíveis. Uma delas é de que a guerra tarifária pode "desescalar", com acordos sendo firmados entre os países. "Essa desaceleração vai se esvaindo e você vai caminhando para a trajetória que já era mais ou menos aguardada e retomando a trajetória que era pensada", comentou.

Outra possibilidade é uma escalada nas tarifas, provocando desarticulações nas cadeias produtivas. "O trade-off tradicional, a troca tradicional que você está imaginando entre preços e atividade econômica, talvez não responda da maneira que a gente foi treinado para pensar num cenário como esse. Você pode ter menos atividade econômica e com preços mais elevados", explanou. Nesse caso, há a possibilidade de se importar desinflação em função de uma desaceleração global que tende a reduzir os preços de commodities.