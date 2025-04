H&M abrirá loja no Morumbi Shopping no segundo semestre deste ano

A marca sueca H&M anunciou nesta terça-feira, 22, que abrirá mais uma loja no Brasil, no Morumbi Shopping, zona oeste da cidade de São Paulo. A inauguração deve ocorrer no segundo semestre deste ano. O endereço será o terceiro na capital paulista, que também terá unidades no Shopping Iguatemi, nos Jardins, e no Shopping Anália Franco, na zona leste. A marca também anunciou uma nova unidade no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas (SP).

Em comunicado, Joaquim Pereira, gerente de vendas da H&M Brasil, informou que todas as unidades serão abertas neste ano, sem especificar as datas. "Estamos extremamente animados em expandir a presença da H&M em São Paulo com nossa nova loja no Morumbi Shopping. Esse momento marca um importante passo para trazer nossas coleções fashionistas, de alta qualidade e sustentáveis para ainda mais consumidores brasileiros - tudo pelo melhor preço", diz o executivo.

Alardeada desde o ano passado, a confirmação da chegada da H&M ao Brasil só ocorreu no dia 27 de março deste ano, data da publicação do relatório de sustentabilidade da marca.