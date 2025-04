Ibovespa opera perto da estabilidade na volta do feriado, de olho em guerra comercial

Na avaliação de Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, o mercado acionário brasileiro reflete hoje a resiliência que vem ocorrendo com os mercados de países emergentes menos afetados pela guerra comercial entre EUA e China. Com isso, embora o sinal de baixa prevaleça, ele é mais ameno e conta com a influência positiva de Nova York, o que não significa que o mercado não esteja atento aos efeitos das questões comerciais no mundo.

Sobre o relatório do FMI divulgado mais cedo, que apontou piora nas perspectivas para a economia global e também a brasileira, Spiess afirma que o teor do documento já era esperado e converge com as estimativas já feitas por outras instituições. Mesmo assim, ajuda a consolidar as percepções a esse respeito.

Às 11h15, o Ibovespa recuava 0,10%, aos 129.516,67 pontos.