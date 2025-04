Juros: taxas curtas ficam estáveis e longas sobem, com Galípolo, Focus, exterior e fiscal

Os juros futuros tiveram uma sessão volátil nesta terça-feira e fecharam com viés de baixa nos vencimentos curtos e em alta na ponta longa. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 14,720%, de 14,745% no ajuste de quinta-feira, e a do DI para janeiro de 2027, em 14,18%, de 14,21%. O DI para janeiro de 2029 fechou com taxa de 14,08%, de 14,02% no ajuste de quinta-feira.

A queda firme do dólar teve influência limitada sobre a curva local, atuando sobre a ponta curta mais na primeira etapa dos negócios, associada ao alívio nas expectativas de inflação de curto prazo no Boletim Focus. A projeção de IPCA em 12 meses à frente furou os 5%, ao cair de 5,01% para 4,95%, enquanto a mediana para 2025, após três semanas de estabilidade, cedeu de 5,65% para 5,57%, ambas ainda distantes do teto da meta de 4,50%.

À tarde, as taxas curtas zeraram o recuo, pressionadas por falas do presidente do BC sobre inflação e atividade. Eduardo Velho, economista-chefe da Equador Investimentos, chama a atenção para a ênfase dada ao crescimento da economia, "aparentemente acima do que o BC esperava", e que, apesar de terem desacelerado, da mediana das expectativas de inflação para 2025 seguirem bem desancoradas. "Foi uma sinalização hawkish", disse. "E ainda estão vendo se o nível de juros é alto o suficiente para debelar a inflação. Ou seja, a fala não somente ratifica a elevação de 50 pontos-base da Selic em maio como indica que pode não parar em junho", completou.