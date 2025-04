Lula diz não ter preferência entre EUA e China: 'Eu quero vender e comprar'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou não querer "guerra fria", nem ter que fazer opção entre Estados Unidos e China. Segundo ele, o Brasil não quer ter preferência sobre um ou sobre outro.

"Eu quero vender e comprar", disse Lula. "Eu não quero fazer opção entre Estados Unidos ou China. Eu quero ter relações com os Estados Unidos, quero ter relação com a China. Eu não quero ter preferência sobre um ou sobre outro. Quem tem que ter preferência são os meus empresários que querem negociar", afirmou, em declaração à imprensa nesta terça-feira, 22, ao lado do presidente do Chile, Gabriel Boric.

"Eu quero vender e comprar, vender e comprar, vender e comprar, fazer parceria", completou o chefe do Executivo brasileiro. "Na hora que você tem um presidente da República de um país importante, como os Estados Unidos, que resolve estabelecer a discussão favorável à política protecionista, contrário a tudo o que foi falado para nós desde os anos 80, globalização e livre comércio, e de repente nada disso vale a pena, e o que vale a pena é o protecionismo", contou.