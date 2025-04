Moedas Globais: dólar sobe com otimismo sobre negociações comerciais entre EUA e China

O dólar avançou frente às principais moedas globais nesta terça-feira, 22, após ter atingido a mínima em três anos na véspera. O otimismo dos investidores em relação às negociações dos Estados Unidos com a China e outros países, em meio à guerra comercial, ajudou a impulsionar a moeda.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, subiu 0,65%, para 98,918 pontos. A moeda americana se valorizava a 141,53 ienes. O euro caía para US$ 1,1430, enquanto a libra esterlina era negociada em queda, a US$ 1,3338.

As novas críticas de Donald Trump ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e suas pressões para a redução das taxas de juros acentuaram os receios de uma possível perda de independência do Fed. Isso, por sua vez, colocou em xeque o dólar como reserva de valor, de acordo com o ING. Mas várias autoridades saíram em defesa da independência do BC americano na sessão.