Não projetamos recessão, mas risco aumenta se tarifas não forem resolvidas, diz diretora do FMI

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que o "risco de recessão global se aproxima se as tarifas dos Estados Unidos não forem resolvidas". No entanto, ela destacou que, considerando o cenário global atual, com negociações em andamento em relação às sobretaxas americanas, o FMI "não projeta recessão".

"Mas os níveis de incerteza estão fora da curva. Se a incerteza continuar nesse patamar elevado, nós vamos nos arrepender", pontuou Georgieva em entrevista à Bloomberg, às margens das reuniões de Primavera, que acontecem em Washington, nos EUA. A diretora do FMI ainda afirmou que a instituição é o "lugar certo" para que negociações entre os Estados Unidos e a China sobre a questão tarifária possam ser mediadas.

Questionada sobre a tensão entre o presidente americano, Donald Trump, e o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, Georgieva disse que "a credibilidade dos bancos centrais vem com independência" dessas instituições. "Os BCs são essenciais para estabilidade financeira dos países", reforçou.