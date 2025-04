No Mercado Pago, Anitta não terá vaga no conselho ou na direção, mas quer ter mais voz

No Mercado Pago, a empresa financeira do Mercado Livre, Anitta não terá uma cadeira no conselho ou participação acionária, como tinha no Nubank, mas a cantora afirmou que pretende ter muito mais voz. A estratégia faz parte da ofensiva do grupo de crescer de forma acelerada no Brasil, onde tem participação de mercado ainda muito pequena em alguns segmentos, que seguem dominados pelos grandes bancos tradicionais.

O banco digital que pertence ao Mercado Livre não revelou os valores pagos à cantora, mas disse que estão dentro dos R$ 34 bilhões de investimentos que o grupo anunciou para o Brasil no começo do mês. Alguns bilhões dessa cifra vão para o Mercado Pago.

"Independente de rótulos e títulos, me sinto com muito mais voz para opinar", disse Anitta em evento no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, que reuniu imprensa de todo o Brasil, além de influenciadores digitais. No Nubank, Anitta chegou em meados de 2021 no conselho e ficou até o meio de 2022.