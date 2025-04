Ouro fecha em queda após fala de Bessent ajudar a tirar metal de recorde intradiário

Os preços do ouro fecharam em queda nesta terça-feira, 22, devolvendo ganhos que levaram o metal a um novo recorde durante o pregão, acima de US$ 3.500 por onça-troy. O metal precioso arrefeceu após notícia de que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, vê o impasse tarifário com a China como insustentável. Mais cedo, ouro seguiu atraindo fluxo dada a preocupação com a independência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após novos ataques do presidente dos EUA, Donald Trump, ao chefe do Fed, Jerome Powell.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do ouro para junho caiu 0,17%, fechando a US$ 3.419,40 por onça-troy, após atingir o patamar inédito de US$ 3.509,90 mais cedo.

O metal precioso perdeu parte dos ganhos após comentário de Bessent, que disse esperar uma redução nas tensões com a China.