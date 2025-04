Para o BC, importa ver como a questão fiscal afeta os preços de ativos, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira, 22, que é importante para a autoridade monetária avaliar como a questão fiscal afeta o preço de ativos, mas reiterou que não é papel do BC comentar a condução da política fiscal. A afirmação foi realizada em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal.

"Do ponto de vista fiscal, para o Banco Central interessa menos ou importa menos ter uma opinião sobre o que está sendo feito. Me interessa analisar como que os outros estão julgando e como é que isso está precificando os ativos", reiterou o presidente do BC.

Galípolo destacou que o BC não comenta a política fiscal porque não é papel da autoridade monetária fazer isso. "Mas eu tenho consciência que a discussão sobre por que nós temos uma taxa de juros estruturalmente alta e ainda assim temos uma economia dinâmica e por que nós temos uma dificuldade de enfrentar indexações de arrecadação com receita ou níveis de engessamento por parte do orçamento vão demandar um grande debate público, amplo com a sociedade, que não vai ser feito do dia para a noite, mas que acho que são dores da democracia e eu prefiro mil vezes estar passando pelas dores que a democracia impõe", disse.