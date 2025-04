Petróleo fecha em alta com novas sanções ao Irã e recuperação das perdas da véspera

Os contratos futuros de petróleo recuperaram parte das perdas desta segunda, 21, e fecharam o pregão em alta nesta terça-feira, 22, com novas sanções dos Estados Unidos ao Irã e sinais de melhora do ambiente diante do avanço dos mercados acionários. A amenização do clima contou com comentários de representantes do governo Trump indicando progresso nas negociações de tarifas com a China.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho subiu 2,02% (US$ 1,26), fechando a US$ 63,67 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,78% (US$ 1,18), para US$ 67,44 o barril.

Nesta terça-feira, os EUA determinaram novas sanções contra o petróleo iraniano, desta vez visando o magnata do setor Seyed Asadoollah Emamjomeh. O objetivo é cortar fontes de financiamento dos programas nucleares e de armas avançadas do Irã.