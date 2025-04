Prazo de 60 dias para decisão sobre distribuidoras pode não ser cumprido, diz diretor da Aneel

"Com essa nota jurídica da procuradoria, no sentido de que é um prazo impróprio e sendo uma atividade complexa, se tiver algum tipo de demora, é mais do que justificável por conta, justamente, do cuidado que tem que ser feito nessa análise", declarou, em conversa com jornalistas.

Mosna também apresentou nesta terça um critério adicional que poderá ser considerado na avaliação do regulador sobre a qualidade do serviço de energia elétrica prestado, além de condicionante para recomendar (ou não) a renovação contratual.

Pela proposta de Mosna, o serviço seria considerado inadequado se, no intervalo de cinco anos anteriores ao pedido de prorrogação, fosse identificada uma "tendência crescente" da relação entre o valor anual do chamado "DEC Expurgo" e do "DEC Limite".

Na avaliação das interrupções de longa duração no serviço de energia são admitidas algumas exceções denominadas de "expurgos". Exemplos são situações de emergência ou suspensão por inadimplemento do consumidor, por exemplo. Além disso, a Aneel estabelece limites para o DEC, que mede o tempo médio, em horas, em que as unidades consumidoras ficam sem energia.

Com base na metodologia apresentada - na relação entre o "DEC Expurgo" e o "DEC Limite" - seria possível "evidenciar um aumento progressivo dos eventos expurgados e, por conseguinte, uma degradação da qualidade efetivamente percebida pelo usuário", afirmou Fernando Monsa.

Também pela proposta, o serviço seria considerado inadequado se a média calculada sobre os últimos três anos superar o patamar de 140%. Especificamente a média da relação entre "DEC Expurgo" e o "DEC Limite".