Regulamentação do IPI Verde é questão de semanas, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 22, que a regulamentação do IPI Verde, que prevê a redução do imposto federal cobrado dos carros de baixa emissão, deve ser publicada nas próximas semanas. Os veículos híbridos e elétricos estão entre as tecnologias que terão redução do tributo.

"O IPI Verde é questão de semanas para ser publicado. Ele não aumenta a arrecadação, não altera a questão da carga tributária, mas estimula o verde, ou seja, a eficiência energética, a descarbonização, que eu chamaria melhor de desfossilização", disse o ministro durante visita à Automec, feira internacional do setor de autopeças.

Durante a passagem pela feira, Alckmin voltou a defender o diálogo como a melhor estratégia frente às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao mesmo tempo, ele considera que a busca por negociação com Trump não será prejudicada pela visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende fazer no mês que vem à China.