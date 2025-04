UniCredit suspende decisão sobre oferta do Banco BPM após governo italiano impor condições

O UniCredit afirmou que não tomará qualquer decisão conclusiva sobre a oferta de aquisição do Banco BPM, seu rival menor, após o governo da Itália estabelecer condições que, segundo o banco, "poderiam levar a resultados indesejados". O banco italiano disse que as imposições de Roma se traduzem em restrições à maneira como a entidade combinada conduziria suas futuras atividades de crédito e liquidez, bem como às atividades do grupo na Rússia, onde vem reduzindo suas operações, mas ainda não se desfez totalmente.

Embora o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Itália tenham autorizado o negócio entre os credores, o governo italiano afirmou as medidas impostas são para proteger interesses estratégicos de segurança nacional.

Por outro lado, um "sinal verde" do governo foi dado para outros negócios: a proposta de aquisição do Mediobanca pelo Monte dei Paschi e a compra separada da gestora de ativos Anima Holding pelo Banco BPM.