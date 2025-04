Agrogalaxy reverte lucro e tem prejuízo líquido ajustado de R$ 292,4 milhões

A Agrogalaxy, uma das maiores revendedoras de insumos agrícolas do País, teve prejuízo líquido ajustado de R$ 292,4 milhões no quarto trimestre de 2024, informou a companhia na terça-feira, 22, depois do fechamento do mercado. Em igual período do ano anterior, a empresa obteve lucro líquido ajustado de R$ 107,9 milhões.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou negativo em R$ 206,3 milhões. No quarto trimestre de 2023, a Agrogalaxy teve Ebitda ajustado de R$ 281,7 milhões. A receita líquida caiu 69,3% na mesma comparação, para R$ 741 milhões.

Em todo o ano de 2024, a receita somou R$ 4,612 bilhões, recuo de 50,9% em relação aos R$ 9,4 bilhões do ano anterior. O prejuízo líquido ajustado foi de R$ 2,48 bilhões em 2024, com o Ebitda ajustado negativo em R$ 1,62 bilhão. Em 2023, a empresa teve prejuízo líquido ajustado de R$ 334,5 milhões e Ebitda ajustado de R$ 342,2 milhões.